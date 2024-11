STF dá 5 dias para governo Tarcísio detalhar contrato de câmeras

São Paulo, 21 – O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, deu ao governo de São Paulo cinco dias para que a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) apresente mais detalhes sobre o contrato de novas câmeras corporais adquiridas para a PM paulista.

A decisão foi expedida ontem. Em setembro, o governo de São Paulo assinou o contrato para a aquisição de 12 mil novas câmeras corporais. A licitação foi vencida pela empresa Motorola Solutions. Procurada sobre a decisão do STF, a Secretaria da Segurança Pública disse, em nota, que a pasta não foi notificada até a tarde de ontem e, “tão logo seja comunicada, prestará as devidas informações”. Os equipamentos, conforme já afirmado por Guilherme Derrite, titular da SSP, não farão as gravações de forma ininterrupta e que os equipamentos vão ser acionados durante as ocorrências.

Na decisão, Barroso determinou que a gestão estadual anexe, nos autos, o teor do contrato com a Motorola Solutions na íntegra, além de todos os outros acordos vigentes para o fornecimento de câmeras corporais; e pede para que se apresente cronograma detalhado de execução do contrato, incluindo dados sobre testes e treinamento.

Estadão Conteúdo