STF começa a julgar se chefes de Legislativo e Executivo podem ser parentes

JULIA AFFONSO

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS)

O STF (Supremo Tribunal Federal) começou a julgar nesta quarta-feira (29), no plenário, uma ação apresentada pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro) para impedir que parentes até segundo grau ocupem a chefia dos Poderes Legislativo e Executivo, em níveis federal, estadual e municipal, simultaneamente.



A ministra Cármen Lúcia apresentou um relatório sobre o caso durante a sessão do Supremo desta quarta-feira (29). A ação seria analisada em plenário virtual, mas o ministro Flávio Dino pediu para levar o processo para o julgamento presencial. A sessão será retomada na quarta-feira (5).



Aplicação de um artigo da Constituição. Em seu voto, Cármen Lúcia registrou que o PSB desejava estender a proibição de eleição de cônjuges e parentes de presidente, governadores e prefeitos —em casos em que não há candidatos à reeleição— para os cargos de chefia no Legislativo e no Executivo.



Relatora do processo vota contra o pedido do partido. A ministra avaliou que a sigla adotou uma “linha de interpretação ampliativa”, o que restringe direitos fundamentais. Segundo Cármen Lúcia, “a definição de nova hipótese de inelegibilidade é atribuição do Poder Legislativo”.



“O partido autor pleiteia estender-se a restrição posta no dispositivo constitucional a situações não previstas pelo constituinte originário, o que, pelas razões antes expostas, não pode ser acolhido”, disse a ministra.



Violação aos princípios da administração pública. O PSB afirma querer evitar que o presidente de uma Câmara Municipal seja filho do prefeito, ou que o presidente de uma Assembleia Legislativa seja filho ou cônjuge do governador. Na avaliação da sigla, esta prática é cada vez mais comum, especialmente em âmbito municipal, e fere a moralidade e a impessoalidade.



O PSB também alegou que os chefes de Casas Legislativas controlam a pauta e o direcionamento dos trabalhos.



A sigla anexou à ação três exemplos de parentesco entre chefes do Legislativo e do Executivo: o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins é filho do governador do estado; o presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio (PR) é filho do prefeito; e o chefe da Câmara Municipal de Ji-Paraná (RO) é filho do prefeito do município.



Tal cenário compromete a própria transparência inerente à administração pública, porquanto tratativas, acordos e alianças poderiam ser selados no seio familiar, sem qualquer tipo de publicidade ou agenda pública. Mais do que isso, a própria atividade fiscalizatória de ambos os poderes restaria prejudicada, haja vista que não se pode garantir imparcialidade dentro da mesma unidade familiar. PSBA ação foi apresentada ao Supremo em setembro de 2023. O partido pediu que a Corte suspendesse os atos que elegeram os presidentes das duas Câmaras e da Assembleia Legislativa e fixasse uma tese geral para situações futuras.



A AGU (Advocacia-Geral da União) se manifestou de forma contrária aos dois pedidos. Na avaliação do órgão, acolher o pedido do PSB colocaria o STF como “legislador positivo”. A PGR (Procuradoria-Geral da República) seguiu a mesma linha e requereu que os pedidos fossem indeferidos.