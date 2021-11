STF autoriza abertura de inquérito contra Bia Kicis por suspeita de racismo

Kicis contou o anúncio pelo Magazine Luiza de um trainee destinado exclusivamente a pessoas negras

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski deferiu nesta quarta-feira (17) a abertura de inquérito para apurar suposta prática de discriminação racial pela deputada Bia Kicis (PSL-DF). A parlamentar é alvo de representação que contesta uma postagem feita por ela em que os ex-ministros Sergio Moro e Luiz Henrique Mandetta foram retratados com “black face”. Na ocasião, Kicis contestava o anúncio pelo Magazine Luiza de um trainee destinado exclusivamente a pessoas negras.



O pedido de abertura de inquérito policial foi apresentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR). “Os fatos narrados na manifestação podem constituir ilícitos penais, devendo-se salientar que, embora de forma ainda embrionária, os autos possuem elementos indiciários aptos a embasar o início das investigações”, afirma Lewandowski em sua decisão.



“As diligências supra requeridas mostram-se necessárias para melhor elucidar as condutas descritas no pedido de instauração do caderno investigatório, motivo pelo qual devem ser deferidas”, segue o ministro.