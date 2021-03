Sobre máscara, Eduardo Bolsonaro dispara: “Enfia no rabo, gente”

O “filho 03” apareceu irritado na noite de quarta (10) em rede social. Fala de Eduardo faz contraponto à recente mudança de postura do pai, Jair Bolsonaro

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) fez uma aparição irritada na noite de quarta-feira (10). Em live no Instagram, o “filho 03” do presidente Jair Bolsonaro disparou contra a imprensa brasileira em relação às notícias sobre o não uso de máscara de proteção contra a covid-19.

“Eu acho uma pena, né, (que) essa imprensa mequetrefe que a gente tem aqui no Brasil fique dando conta de cobrir apenas a máscara. ‘Ah a máscara, está sem máscara, está com máscara’. Enfia no rabo, gente, porra!”, disparou Eduardo. “A gente está lá trabalhando, ralando”, prosseguiu.

O ‘filho 03’ se refere principalmente sobre a repercussão negativa da falta de máscaras na comitiva do governo Brasileiro que foi a Israel no último fim de semana. Os membros embarcaram no Brasil sem máscara e, ao chegar ao destino, tiveram que vestir o item após tomarem “bronca” dos israelenses.

Para tentar rebater as críticas, Eduardo disse que o Brasil está desenvolvendo três vacinas. “A vacina brasileira ainda está em desenvolvimento, não é para agora” disse, sem dar detalhes, datas de lançamento ou outras informações para corroborar a fala.

A declaração dura de Eduardo contra um dos principais itens de prevenção à doença que matou 2.349 pessoas nas últimas 24 horas faz contraponto à recente postura adotada pelo pai. Na quarta (10), Bolsonaro e outros membros do governo apareceram de máscara e fizeram declarações sinalizando serem a favor da vacinação em massa.

Algumas pessoas, sobretudo internautas, relacionaram a mudança brusca de comportamento ao discurso do ex-presidente Lula, que recentemente teve seus direitos políticos restabelecidos e poderá concorrer às eleições de 2022, até segunda ordem.