Skaf diz que concorrerá ao governo de SP com apoio de Bolsonaro se Alckmin desistir

Skaf deixa claro que se Alckmin desistir de ser candidato a governador de SP, ele concorrerá, com o apoio de Bolsonaro

Camila Mattoso

Brasília, DF

Paulo Skaf (MDB) tem relatado a aliados que a chegada de José Luiz Datena ao PSD pode embaralhar seus projetos para 2022. O plano A do presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) é concorrer ao Senado pelo PSD, com Geraldo Alckmin (PSDB, de saída provável para o PSD) como candidato a governador.

Skaf crê que será apoiado por Jair Bolsonaro e conseguirá um armistício entre Alckmin e o presidente na campanha, já que a prioridade de Bolsonaro é que o tucano Rodrigo Garcia, aliado de seu antagonista João Doria (PSBD), perca a disputa.

Como Datena chega com a intenção de disputar o Senado, Skaf pode não se filiar ao PSD e então concorrer ao Senado por um partido da base bolsonarista, como o Republicanos, que já o convidou.

Skaf deixa claro que se Alckmin desistir de ser candidato a governador de SP, ele concorrerá, com o apoio de Bolsonaro. Próximo do presidente, ele foi nomeado para o Conselho da República em fevereiro.

O cenário incerto no PSD fez com que Skaf pedisse para, por enquanto, não contarem com ele em evento em Limeira no final do novembro com Alckmin e Márcio França (PSB), dado que o trio que tem se lançado pré-eleitoralmente em conjunto.

Em setembro, evento com os três e Gilberto Kassab, presidente do PSD, em Cajamar, cidade da região metropolitana da capital paulista, foi visto como pontapé inicial da pré-campanha de Alckmin para o governo de SP.