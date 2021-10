Sergio Moro se filia ao Podemos, diz jornalista

O ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, está ingressando no Podemos e o anúncio da sua filiação deve ocorrer até o próximo dia 20, de acordo com o jornalista Magno Martins. Conforme o jornalista, uma pesquisa do Podemos aponta que Moro entra na disputa presidencial com chances de se viabilizar como a terceira via, uma alternativa fora de Bolsonaro ou Lula. O ex-juiz já disse sim à cúpula da sigla. Falta decidir a data de anúncio e a pré-candidatura. A pesquisa interna do Podemos revelou que Moro teria 40% dos votos daqueles que não querem nem Bolsonaro nem Lula. De acordo com o partido, a a população brasileira aprovou o trabalho que Moro coordenou na Java Jato e que o enxerga como um juiz corajoso e inteligente. Segundo o jornalista Magno Martins, o líder do Podemos no Senado, Alvaro Dias (PR), trabalhou intensamente nos últimos dias para convencer Moro a entrar no partido.