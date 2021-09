Senado aprova criação da Pnainfo, programa contra violência às mulheres

A Pnainfo foi elaborada com a finalidade de disponibilizar dados e informações atinentes a todos os tipos de violência contra as mulheres

O Senado aprovou nesta quinta-feira, 30, o projeto de lei que institui a Política Nacional de Informações Estatísticas Relacionadas à Violência contra a Mulher (Pnainfo). Como a matéria já foi analisada pela Câmara, o texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.

A Pnainfo foi elaborada com a finalidade de reunir, organizar, sistematizar e disponibilizar dados e informações atinentes a todos os tipos de violência contra as mulheres. As informações deverão ser mantidas em sistema eletrônico para acesso rápido e pleno, ressalvados os dados cuja restrição de publicidade esteja disciplinada pela legislação.

Além disso, a Pnainfo também objetiva integrar e subsidiar a implementação e avaliação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.

Segundo o projeto, a implantação da Pnainfo será acompanhada, em nível federal, por comitê formado por representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Já as despesas decorrentes da execução da política serão bancadas pelas dotações orçamentárias de cada órgão que aderir ao mecanismo.

