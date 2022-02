Salles diz que Bolsonaro é Nobel da Paz e evitou 3ª Guerra em viagem à Rússia

Bolsonaro chegou a Moscou nesta terça para visitar o presidente russo Vladimir Putin, em meio a uma grave crise de segurança em torno da Ucrânia

Joana Cunha

O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, publicou uma montagem que simula uma capa de uma revista Time com a foto de Bolsonaro e a chamada: Prêmio Nobel da Paz 2022. “Parabéns, Presidente!”, escreveu o apoiador do mandatário nas redes sociais nesta terça (15). “Bolsonaro, o homem que poderá definir o futuro do planeta. Com viagem à Rússia agendada, o Brasil tem papel fundamental na crise entre Rússia e Ucrânia”, diz a mensagem divulgada por Salles.

Bolsonaro (PL) chegou a Moscou nesta terça (15) para visitar o presidente russo Vladimir Putin, em meio a uma grave crise de segurança em torno da Ucrânia. Também nesta terça, o governo Putin anunciou o início da retirada de parte das tropas que se exercitavam perto das fronteiras do país vizinho.

Mais cedo, Salles fez outra publicação nas redes sociais, desta vez com uma imagem do presidente ao lado do líder russo. “Putin sinaliza recuo na Ucrânia, presidente Bolsonaro evita 3ª Guerra Mundial”, escreveu o ex-ministro, atribuindo as informações à CNN.

A emissora respondeu publicando uma reportagem para informar que a divulgação de Salles era falsa. “O ex-ministro Ricardo Salles publicou hoje (15) uma montagem que atribui à CNN a informação de que Jair Bolsonaro evitou ‘a 3ª Guerra Mundial’; na postagem, a frase mentirosa entra como suposta causa do recuo do presidente da Rússia para invasão da Ucrânia”, afirmou a CNN na internet.