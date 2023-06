Rui Costa: Teremos programa para levar internet banda larga para 100% das escolas do País

Tanto o programa de oferecimento de internet quanto o novo PAC serão lançados em julho, disse o ministro

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que será lançado um programa para levar internet banda larga para 100% das escolas do País até o fim do ano e reiterou o compromisso do lançamento do novo PAC. Tanto o programa de oferecimento de internet quanto o novo PAC serão lançados em julho, disse o ministro.

De acordo com Costa, na reunião ministerial desta quinta-feira, 15, também foram comemorados os indicadores econômicos favoráveis. Em coletiva nesta noite, Costa disse que foi feito um balanço do primeiro semestre do governo como “extremamente positivo”. Os ministros fizeram o balanço de suas pastas e apresentaram planejamento até dezembro.

Os presidentes do Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES e Petrobras também participaram da reunião ministerial e presidentes fizeram uso da palavra.

Estadão conteúdo