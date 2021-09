Rosa Weber suspende eficácia de MP que alterou Marco Civil da Internet

O ato do Congresso também tem o efeito de anular os efeitos da mudança e elimina a chance de votação da medida

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a eficácia da medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro que alterou o Marco Civil da Internet. A decisão foi tomada paralelamente à devolução da MP pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). O ato do Congresso também tem o efeito de anular os efeitos da mudança e elimina a chance de votação da medida.

Estadão Conteúdo