Rosa reabre STF, fala em ódio irracional de golpistas e vê democracia inabalável

A declaração foi dada durante o seu discurso na sessão solene de abertura das atividades do ano Judiciário de 2023, nesta quarta (1º)

A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Rosa Weber, mandou recado para o que chamou de “inimigos da liberdade”, para que saibam que “o solo sagrado do tribunal, o regime democrático, permanentemente cultuado, permanece inabalável”.

A declaração foi dada durante o seu discurso na sessão solene de abertura das atividades do ano Judiciário de 2023, nesta quarta (1º). Esta foi a primeira sessão realizada no tribunal após a destruição do seu prédio principal por golpistas que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Possuídos de ódio irracional, quase patológico, os vândalos, com total desapreço pela res publica e imbuídos da ousadia da ignorância, destroçaram bens públicos sujeitos a proteção especial, como

os tombados pelo patrimônio histórico, mobiliário, tapetes e obras de arte”, disse.

O ministra também afirmou que os golpistas “em sanha deplorável estilhaçaram vidraças, espelhos e luminárias, quebraram painéis, bancadas e mármore, rasgaram retratos e livros, destruíram equipamentos digitais e de áudio e vídeo, câmeras, computadores e impressoras, engendrando um cenário de caos a provocar sentimento de profunda repulsa diante de tamanha indignidade”.

“Mas advirto. Não destruíram o espírito da democracia. Não foram e jamais serão capazes de subvertê-lo porque o sentimento de respeito pela ordem democrática continua e continuará a iluminar as mentes e os corações dos juízes desta Corte Suprema, que não hesitarão em fazer prevalecer sempre os fundamentos

éticos e políticos que informam e dão sustentação ao Estado Democrático de Direito”, disse a ministra.

Também participaram da solenidade os presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O plenário também realizará, a partir das 15h, a primeira sessão de julgamentos do ano. A partir desta quarta, os ministros voltarão às sessões de julgamento do plenário físico, que acontecem às quartas e quintas-feiras.

Rosa deixou para este semestre em que retoma as atividades temas que questionam o poder do Ministério Público Federal e do procurador-geral da República, Augusto Aras.

Na seara econômica, como mostrou a Folha de S.Paulo, está pautado o julgamento para definir se trabalhadores têm direito a uma correção monetária maior dos valores depositados no FGTS. O impacto da mudança para o fundo é calculado em mais de R$ 300 bilhões.

A presidente da corte, que tem um perfil discreto e prefere que o STF não seja o foco das atenções por polêmicas, deixou de fora temas que podem causar acirramento de ânimos contra o tribunal, cuja sede foi a mais depredada durante os ataques do último dia 8.

Imagens do circuito interno do STF do momento dos ataques mostraram a Polícia Militar do Distrito Federal cedendo à passagem de manifestantes que invadiram a sede da corte e incapaz de repelir a depredação dos principais setores do prédio.

A invasão começou por volta das 15h30, com a segurança interna do Supremo tentando conter a multidão que entrou na Praça dos Três Poderes sem ser barrada. Muitos estavam com máscaras e luvas e ignoraram as bombas de gás e de pimenta lançados pela Polícia Judicial.