Rodrigo Maia reúne-se com grupo que ajudou a costurar chapa Lula-Alckmin

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP

Ex-presidente da Câmara dos Deputados e atual coordenador do programa de governo do tucano João Doria à Presidência, Rodrigo Maia reuniu-se nesta segunda-feira (11) com representantes do grupo jurídico Prerrogativas, de linha progressista.

O Prerrogativas teve papel importante na recente aproximação entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), que acabou levando a uma chapa conjunta entre os dois para a disputa presidencial.

“A ideia é olhar para a frente, pensar no país, tentar de alguma forma, pelo menos no segundo turno, costurar uma frente ampla e uma aliança que nos livre do obscurantismo que significa Bolsonaro”, afirmou o coordenador do Prerrogativas, Marco Aurelio de Carvalho, que convidou Maia para o encontro.

Também participaram o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, e o deputado federal Orlando Silva (PC do B-SP).

Maia vem sendo o responsável pelo programa de Doria, e notabilizou-se, durante seus mandatos na presidência da Câmara, pelos embates travados com Bolsonaro. Ele desistiu de disputar a eleição para deputado este ano, e decidiu seguir como secretário do governo estadual de São Paulo, responsável por áreas como concessões e privatizações.