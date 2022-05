Rodrigo Garcia: Só se surpreendeu com a decisão de Doria quem não o conhece

O governador de SP, Rodrigo Garcia, afirmou que só se surpreendeu com o anúncio da retirada da pré-candidatura de Doria quem não o conhece

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), afirmou nesta terça, 24, durante almoço do Lide, grupo de relacionamento empresarial criado por João Doria (PSDB) – e que contou com a presença do ex-governador-, que só se surpreendeu com o anúncio da retirada da pré-candidatura do empresário ao Planalto quem não o conhece.

De acordo com o Garcia, Doria sempre teve o desprendimento necessário a favor de causas coletivas.

“A decisão do João ontem (segunda, 23) pode ter surpreendido as pessoas que não o conhecem. Todos que convivem com você, conviveram com você, sabem que você sempre teve espírito público, sempre teve o desprendimento necessário em favor das causas coletivas”, disse.

Como mostrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a saída de Doria da disputa pelo Planalto, anunciada ontem (23) pelo tucano, deixa o caminho aberto para que a senadora Simone Tebet (MDB) seja oficializada como candidata do PSDB, MDB e Cidadania. Garcia já acenou para a candidata quando a classificou como uma “grande mulher” que poderia “representar” a terceira via como candidata de consenso.

Estadão Conteúdo