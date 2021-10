Ricardo Barros reage à CPI e diz que vai processar Renan Calheiros

Deputado voltou a negar envolvimento no Caso Covaxin

O deputado federal Ricardo Barros (PP-PI), líder do governo na Câmara, reagiu mais uma vez aos trabalhos da CPI da Pandemia no Senado. Na noite de terça-feira (19), Barros disse que o relator da comissão, senador Renan Calheiros (MDB-AL), “não engoliu” suas falas e prometeu processá-lo.

“O relator, senador Renan Calheiros, não engoliu eu ter dito na CPI o mal que ela fez ao Brasil”, disse Barros. O deputado falou sobre o Caso Covaxin — uma negociação entre o governo e a farmacêutica Precisa Medicamentos par a compra superfaturada da vacina indiana Covaxin contra a covid-19. Ele voltou a negar envolvimento no caso.

“Todos os depoentes ouvidos na CPI, sem exceção, me isentaram de envolvimento na Covaxin. A CPI não pode ignorar o fato de que a investigação negou as suspeitas. Vou processar Renan”, afirmou o líder do governo.

Na manhã desta quarta (20), Barros voltou a mencionar a CPI. O deputado postou trecho do jornalista William Bonner lendo o que ele escreveu e disse que foi mais citado no relatório final da comissão do que o presidente Jair Bolsonaro.

Cpi da Covid.Quanto a meu envolvimento na compra da Covaxim todos os ouvidos negaram meu envolvimento. Estou mais citado no relatório que Bolsonaro. Não engoliram o contraponto que fiz em meu depoimento. E incluíram erroneamente meu tempo como ministro da saúde e minhas empresas. pic.twitter.com/7lNPp9Wxnb — Ricardo Barros (@RicardoBarrosPP) October 20, 2021

O relatório final será lido hoje. Barros é um dos 73 indiciados, sendo 71 pessoas físicas e duas pessoas jurídicas. A Precisa Medicamentos, envolvida no caso, também foi lembrada por Renan.