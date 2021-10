Relator de projeto vai pedir urgência em votação sobre regulamentação do uso de criptomoedas

Roberto Campos Neto, disse na última semana que a regulamentação se dará primeiro no uso das moedas virtuais para fins de investimento

Camila Mattoso

SÃO PAULO, SP

O deputado Áureo Ribeiro (SD-RJ), relator do projeto sobre regulamentação do uso de criptomoedas, afirma à coluna que vai pedir urgência na votação pelo plenário da Câmara do texto aprovado na comissão especial no dia 29 de setembro. Depois dessa fase, explica ele, caberá ao Banco Central definir as regras de uso.



O presidente do BC, Roberto Campos Neto, disse na última semana que a regulamentação se dará primeiro no uso das moedas virtuais para fins de investimento e, posteriormente, como meio de pagamento.