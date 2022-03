Receita Federal encontra mais de uma tonelada de cocaína no porto de Santos

A cocaína encontrada foi avaliada em cerca de R$ 250 milhões. Cães farejadores e imagens de escâneres foram utilizados na operação especial

São Paulo, SP

A Receita Federal apreendeu mais de uma tonelada de cocaína no porto de Santos, no litoral paulista, nesta terça-feira (8). A droga estava escondida em cargas de produtos que seriam transportados para o exterior. Segundo a Receita, diversas equipes do órgão participaram da apreensão.

A cocaína encontrada foi avaliada em US$ 50 milhões (cerca de R$ 250 milhões). Cães farejadores e imagens de escâneres foram utilizados na operação especial.

A primeira carga de cocaína encontrada estava no meio de 76 toneladas de levedura que iriam para o porto de Antuérpia, na Bélgica. Segundo a Receita, a drogada estava em três contêineres. Foram encontrados 393 kg de cocaína.

A segunda carga foi misturada a mais de mil toneladas de açúcar, em sacas de ráfia. Foram encontrados 612 kg de cocaína. O destino era o porto de Abdijã, na Costa do Marfim, com transbordo em Tenerife, nas Ilhas Canárias.

Entre 2016 e março de 2022, a Receita Federal apreendeu mais de 111 toneladas de cocaína no porto de Santos. Duas toneladas já foram apreendidas este ano.

No início de fevereiro, a Receita localizou 558 quilos de cocaína em uma carga de 151 toneladas de café acondicionada em sete contêineres.

Para chegar à droga, fiscais da Receita precisaram retirar 21,6 toneladas de café de um dos contêineres. O entorpecente seria transportado para a Alemanha.

Em setembro do ano passado, equipes da Polícia Federal apreenderam cerca de 155 quilos de cocaína escondidos em meio a um carregamento de açúcar no porto de Santos.

Os policiais tiveram de cavar por aproximadamente dez horas para encontrar a droga, que estava espalhada dentro da mercadoria, no interior de um navio graneleiro.