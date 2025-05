Ratinho Jr. venceria Lula e Michelle em disputa pela Presidência no PR, diz pesquisa

Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 29, pelo instituto Paraná Pesquisas mostrou que o atual governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), venceria no Estado tanto o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quanto a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República. O governador empataria com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), caso este estivesse apto a concorrer às eleições em 2026.

Ratinho Jr. lidera com 42,1% das intenções de voto no Paraná, em um cenário contra Michelle Bolsonaro, que aparece com 20%. O presidente Lula tem 17,9%.

Na sequência, estão o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 5%; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), com 2,1%; e o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), com 0,3%.

Outros 7,4% disseram votar em branco ou anular o voto, e 5% não souberam responder ou preferiram não opinar.

A pesquisa testou ainda um cenário com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ratinho Jr. aparece com 45,2%, seguido do presidente Lula, com 18,4%. Tarcísio tem 15,7% das intenções de voto. Em seguida, estão Ciro Gomes, com 5,4%; Ronaldo Caiado, com 1,4%; e Helder Barbalho, com 0,2%.

Outros 8,8% disseram votar em branco ou nulo e 4,9% não souberam ou preferiram não opinar.

No cenário com Jair Bolsonaro, o governador do Paraná aparece tecnicamente empatado com o ex-presidente. Bolsonaro tem 33,4% das intenções de voto, enquanto Ratinho Jr., 32,1%. O ex-presidente está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Neste cenário, Lula aparece com 17,8%. Em seguida estão Ciro Gomes, com 4,8%; Ronaldo Caiado, com 1,3%; e Helder Barbalho, com 0,3%. Outros 6,1% escolheram votar em branco ou nulo e 4,3% não souberam ou preferiram não opinar.

Avaliação do governo Lula

Com relação à avaliação do governo Lula, 67,4% dos paranaenses desaprovam a gestão, enquanto 29% aprovam o presidente. Neste levantamento, 3,6% dos eleitores não souberam responder ou não quiseram opinar.

A pesquisa mostrou ainda que a rejeição de Lula é maior entre os homens. Entre os entrevistados do sexo masculino, 72,1% disseram desaprovar o governo, enquanto 25,8% aprovam e 2% não souberam ou não quiseram opinar.

Já entre as mulheres, a taxa de desaprovação é menor, com 63%, e a aprovação, 31,9%. Nesse recorte, 5% não souberam responder ou preferiram não opinar.

O instituto entrevistou 1.550 eleitores em 58 municípios do Paraná. A pesquisa tem grau de confiança de 95% e uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,5 pontos porcentuais para os resultados gerais.

Estadão Conteúdo