Queiroga não descarta seguir usando a Coronavac em 2022

Ministro disse que, se a Anvisa conceder registro definitivo para o imunizante, ele poderá continuar no PNI

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, conversou com a imprensa na chegada ao Ministério da Saúde nesta terça-feira (5). Entre os assuntos abordados, Queiroga falou sobre a vacina Coronavac e disse que o Brasil poderá continuar usando o imunizante em 2022.

Na semana passada, surgiu a informação de que o Ministério da Saúde não vai renovar o contrato com o Instituto Butantan para a aquisição da Coronavac. Queiroga disse que, caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) conceda o registro definitivo para a vacina, o Brasil poderá seguir trabalhando com o imunizante.

“Nós esperamos que a Anvisa conceda o registro definitivo. Uma vez a Anvisa concedendo o registro definitivo, o Ministério da Saúde considera essa como qualquer outra vacina com registro definitivo para fazer parte do Programa Nacional de Imunização”, declarou Queiroga. “Nós tínhamos uma emergência sanitária. Essas vacinas foram feitas em tempo recorde e, num primeiro momento, a Anvisa concedeu um registro emergencial”, disse, relembrando que o mesmo procedimento ocorreu com o imunizante da Janssen.

Queiroga disse ainda que o Brasil tem grandes lotes de vacina a receber. “Nós temos ainda um montante muito grande de vacina pra receber da Janssen, mais de trinta milhões de dólares; temos ainda as vacinas do Covax Facility para receber ; nós temos a Fiocruz, que já fabrica vacinas aqui no Brasil; nós temos discussões com outras farmacêuticas para aquisição de doses”, citou.

“Pode ter certeza que nós já sabemos qual é o caminho. E nós vamos fazer isso de maneira eficiente como se estamos fazendo agora”, prometeu o ministro.