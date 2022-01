Queiroga diz que mortes de gestantes e crianças pela covid tiveram queda expressiva

“Algo que as narrativas distorcidas não conseguem obscurecer. A verdade está nos dados e eles não mentem”, afirmou

O ministro Marcelo Queiroga afirmou na manhã desta quinta-feira (6), que os óbitos causados pela covid-19, em gestantes e crianças, tiveram um baixa significativa.

Durante o lançamento do programa Cuida Mais Brasil, o ministro foi enfático em dizer que os números do governo não condizem com divulgados.

“Basta ver o que aconteceu com os óbitos de gestantes e de crianças, nos últimos seis meses, durante o enfrentamento à pandemia. Uma queda expressiva de óbitos. Algo que as narrativas distorcidas não conseguem obscurecer. A verdade está nos dados e eles não mentem”, disse Queiroga.

De acordo com a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19, os números de morte de crianças de 5 a 11 anos, em dezembro de 2021, mostram uma pequena diferença entre os anos.

Foram registrados 3.185 casos nessa faixa etária, com 145 mortes, 11 a menos que no ano anterior. Ao todo, foram 6.163 casos e 301 mortes desde o início da pandemia até o dia 22 de dezembro.

A expectativa é que a vacinação do grupo comece no dia 14 de janeiro. Apenas um dia após anunciar que exigiria uma receita médica para que pais e responsáveis vacinassem crianças contra a covid-19, o Ministério da Saúde recuou e informou que não será mais necessário a apresentação do documento.

Segundo o ministério, a autorização por escrito será apenas necessária se a criança não estiver acompanhada dos pais ou responsáveis no momento da imunização. Anteriormente, a pasta havia contrariado o próprio resultado da pesquisa pública feita pelo governo federal, que contou com 99 mil respostas.