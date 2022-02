PTB diz que vai punir filiados que incentivarem vacinação

A Anvisa já havia informado que nenhum dos imunizantes utilizados no Brasil são experimentais

O Partidos Trabalhista Brasileiro de São Paulo (PTB-SP) informou, na última quarta-feira (16), que irá penalizar filiados, principalmente aqueles com mandato pela sigla, que incentivarem a vacinação contra a covid-19.

Segundo o presidente estadual do partido, Otávio Fakhoury, a vacina tem caráter experimental. “[A vacina tem] diversos relatos inclusive de maus súbitos, AVCs, tromboses e muitos outros efeitos colaterais e outros até desconhecidos”, diz o documento.

Ao contrário do que Fakhoury diz, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no ano passado, já havia informado que nenhum dos imunizantes utilizados no Brasil são experimentais e todas apresentaram dados de eficácia e segurança avaliados e aprovados pela agência.

Ainda assim, o presidente aponta que “o Ministério da Saúde e a Anvisa são contra a sua obrigatoriedade nas atuais condições entendendo que a decisão de risco entre a aplicação de uma vacina ainda em caráter experimental e risco de enfrentamento da doença deve ser de cada cidadão nos termos e garantias constitucionais e da legislação em vigor”.