PT nacional envia emissários para negociarem com ex-petistas de diferentes partidos

A cúpula do PT nacional decidiu utilizar de uma nova estratégia para angariar apoio de políticos de diferentes partidos nos estados. Com a anuência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a legenda instruiu os diretórios estaduais a definirem emissários para que conversem com ex-petistas que estejam em outras siglas.

Estes interlocutores ligados aos dirigentes petistas nos estados estariam sondando as necessidades dos ex-colegas em troca de uma atuação dos políticos dentro dos respectivos partidos em favor de uma construção interna para que Lula tenha palanques maiores nos diferentes entes federados.

Os emissários também tem como objetivo garantir que o ex-mandatário consiga construir um apoio maior no Congresso, caso se consagre vencedor no pleito eleitoral de outubro.

O Jornal de Brasília confirmou que alguns emissários já abordaram ex-correligionários que atualmente estão filiados ao MDB, PTB, PSD, Avante e Cidadania.

A reportagem também descobriu que parlamentares ligados ao Podemos, partido com um elevado número de partidários defensores da operação Lava Jato, como o senador Álvaro Dias e o ex-procurador Deltan Dallagnol, foram procurados. Entre eles, está o senador Flávio Arns (PR), que deixou o PT em 2009.