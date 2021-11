PT culpa Moro por problemas na Petrobras e quer atrelar ex-juiz a alta no combustível

Gleisi Hoffmann, presidente do partido, chama a tática de debate no campo econômico

Camila Mattoso

Brasília-DF

O PT vai tentar inverter a história da Lava Jato e colocar no ex-juiz Sergio Moro a culpa pelos problemas da Petrobras.

Gleisi Hoffmann, presidente do partido, chama a tática de debate no campo econômico e diz que as mudanças na política de preços da empresa que resultaram no aumento do gás de cozinha e dos combustíveis são culpa do ex-juiz.

“Ele fragilizou a Petrobras e mudaram com essa ação dele a política de preço e desestruturam o marco regulatório do pré-sal”, disse a petista à coluna Painel, da Folha de S.Paulo.