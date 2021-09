PSOL aprova Guilherme Boulos como pré-candidato ao governo de São Paulo em 2022

Segundo Boulos, o objetivo agora é tentar a união da esquerda no estado comandado pelo PSDB desde a década de 90

Fábio Zanini

Folhapress

O PSOL de São Paulo aprovou em Congresso realizado neste domingo (12) o nome de Guilherme Boulos como pré-candidato ao governo de São Paulo em 2022.



Segundo Boulos, o objetivo agora é tentar a união da esquerda no estado comandado pelo PSDB desde a década de 90.



“A tarefa agora é construir uma unidade com todas as forças do nosso campo em torno de um programa comum, sem hegemonismo e com muito diálogo”, afirma.



Um dos entraves para o PSOL é o PT, que ensaia a candidatura de Fernando Haddad ao Palácio dos Bandeirantes.

Na disputa pela Prefeitura de São Paulo, em 2020, Boulos ficou em segundo lugar, com 41% dos votos na disputa com Bruno Covas (PSDB).