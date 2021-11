PRTB formaliza convite de filiação a Bolsonaro e seus filhos

A presidente nacional da sigla, Aldineia Fidelix, classifica o PRTB como “partido genuinamente da direita conservadora”

Após o presidente Jair Bolsonaro acertar filiação com o PL, o PRTB, partido do vice-presidente Hamilton Mourão, formalizou um convite para o presidente se filiar ao partido. Em vídeo publicado no site da legenda, a presidente nacional da sigla, Aldineia Fidelix, convidou o chefe do Executivo e seus filhos para se filiarem. Segundo ela, o PRTB está “de braços abertos para recebê-los”.

“Na qualidade de presidente nacional do PRTB, eu, Aldineia Fidelix, venho aqui fazer um convite ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, a seus filhos Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, grupos políticos e militantes para filiar-se ao PRTB”, anuncia Aldineia, em vídeo, na quarta-feira (10). A presidente nacional da sigla classifica o PRTB como “partido genuinamente da direita conservadora”, em um aceno à convergência de ideias com o chefe do Executivo.

Ao som do Hino Nacional brasileiro, Aldineia reforça o apoio dado ao presidente nas últimas eleições. “Já estivemos juntos em 2018 e parece ser destino do PRTB estar à disposição para lutarmos pelo bem do nosso povo e da nossa pátria”, declara. “Portanto, eis-me aqui, eis aqui o PRTB. Damos boas vindas ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos juntos, mais uma vez, em 2022, rumo a vitória.”

A presidente nacional do partido concluiu o vídeo com o lema: “Deus, pátria e família”.

Após ter brigado com o comando do PSL, Bolsonaro está, desde novembro de 2019, sem partido. Depois de tentar fundar o Aliança pelo Brasil, que não avançou por não ter conseguido as assinaturas necessárias para formalizar a sigla no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o presidente negociou a entrada em vários outros partidos, dentre eles o PRTB. O chefe do Executivo, no entanto, enfrentou resistência pelas exigências às legendas.

No entanto, nesta semana, o presidente acertou sua filiação ao PL e, conforme apuração do Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a assinatura do partido deve ocorrer no próximo dia 22. O presidente estadual do PL no Rio de Janeiro, Altineu Côrtes, disse ainda que o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho do presidente, também se filiará ao partido no mesmo dia.

Estadão Conteúdo