Protesto na Faria Lima contra o governo tem cartazes ‘NaufraGuedes’

FERNANDA MENA

SÃO PAULO, SP

Um grande cartaz de 4 metros de altura por 12 metros de comprimento foi colado na avenida Faria Lima, coração financeiro de São Paulo, com a expressão “NaufraGuedes” ladeada pelas imagens do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).



A intervenção urbana aponta para a deterioração da economia brasileira sob a batuta de Guedes, apontado como principal fiador da candidatura de Bolsonaro e, portanto, como fator decisivo para sua vitória nas eleições de 2018. Apoiado inicialmente em um discurso reformista e de austeridade fiscal, Guedes não conseguiu emplacar reformas importantes em sua agenda, como a tributária e a administrativa. O ministro, formado na escola de economistas de

Chicago durante o auge das ideias neoliberais, agora se presta ao papel de artífice do furo no teto dos gastos, medida que já chamou de politicamente oportunista, mas tecnicamente defensável. Criada para forçar o controle fiscal ao limitar o aumento da despesa à inflação, o teto será burlado caso a PEC (proposta de emenda à Constituição) dos Precatórios seja aprovada. A medida abre espaço no Orçamento para o pagamento de R$ 400 no programa Auxílio Brasil em ano eleitoral.



Além do programa social, Bolsonario já declarou que pretende usar os recursos para dar um aumento para servidores públicos e um auxílio diesel para caminhoneiros. Durante a gestão de Guedes na Economia, a inflação ultrapassou os 10%, a taxa de desemprego chegou a 13% e o dólar bateu a marca dos R$ 5,60. Além disso, a dívida líquida aumentou a quase 60% do PIB (Produto Interno Bruto) e o investimento público caiu.



A ação é de um pequeno grupo de designers e comunicadores que assume já ter feito outras intervenções na cidade e que se diz apartidário e sem relação com nenhum movimento social específico. Um integrante do grupo que prefere não se identificar explicou a ação. “Quando se apresentou como fiador de Bolsonaro, Guedes prometia ser o verdadeiro capitão da economia. Hoje está claro que Paulo Guedes afundou a economia e se tornou, ele mesmo, um náufrago no governo. Agarrado ao cargo, sem controle algum, à deriva dos interesses do Centrão.”



O cartaz amarelo com letras em preto segue o modelo de outras intervenções realizadas no mesmo endereço e que tiveram o ministro da economia como alvo. Em outubro, a imagem de Guedes estampava notas de US$ 9,55 milhões, valor que o ministro mantém em uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, ou seja, numa empresa num paraíso fiscal.

O caso foi revelado pela investigação Pandora Papers, projeto do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, o ICIJ, que investiga paraísos fiscais, e gerou uma crise em torno do titular na pasta. Antes disso cartazes menores traziam a imagem do ministro com a frase “Faria Loser” (algo como “perdedor da Faria”, em tradução livre do inglês), que sugeria a baixa performance de Guedes à frente da pasta da Economia.