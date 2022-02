Processo de Lula após ameaça com arma esbarra em vai e vem entre juízes e completa um ano

O desembargador Luis Soares de Mello decidiu não acatar o argumento e determinou que a comarca de Artur Nogueira é, sim, competente para julgar o processo

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O processo movido por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o empresário José Sabatini, que gravou vídeo em que ameaçou atirar nele, completa um ano em março e, mesmo com tramitação prioritária, não tem decisão.

Leia também Exército admite abrir mão da Defesa para Marinha se Braga Netto for vice de Bolsonaro

Um passa e repassa entre comarcas atrasou o andamento do processo. Após pedido do Ministério Público de São Paulo, a 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo, onde morava Lula, remeteu o caso para a comarca de Artur Nogueira, cidade de Sabatini, em março de 2021.

O argumento apresentado pela Promotoria foi o de que crimes contra a honra cometidos em local indefinido, segundo o Código de Processo Penal, devem ser julgados na comarca do local da residência do réu

No caso em questão, como o local em que Sabatini gravou o vídeo com ameaças a Lula é desconhecido, ele deveria ser julgado na cidade do interior de São Paulo. A juíza Lizandra Maria Lapenna Peçanha, de São Bernardo do Campo, acolheu o argumento.

Por sua vez, o juiz Paulo Henrique Aduan Correa, da comarca de Artur Nogueira, ao receber os autos, acionou o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) em outubro do ano passado argumentando que o caso deveria ser julgado na cidade do Grande ABC.

O magistrado argumentou, citando jurisprudência do TJ-SP, que, em casos em que o local de origem das injúrias é desconhecido, a cidade de residência da vítima é tomada como espaço de consumação do possível crime. Dessa forma, como Lula morava em São Bernardo, a comarca de lá seria a competente para julgar o caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em novembro, o desembargador Luis Soares de Mello decidiu não acatar o argumento e determinou que a comarca de Artur Nogueira é, sim, competente para julgar o processo.

Em gravação divulgada em suas redes sociais em março do ano passado, José Sabatini diz que Lula “vai ter problema” e dá tiros com uma arma de fogo em alvos pendurados em uma trave de futebol.

No vídeo, Sabatini xinga Lula de “filho da puta” e “vagabundo” e diz que vai derramar seu próprio sangue, mas que não admitirá que o petista transforme o Brasil em Venezuela.

Os advogados de Lula afirmam no processo que Sabatini deve pagar R$ 50 mil referentes a danos morais para efeitos pedagógicos. Eles dizem que só uma indenização significativa pode reprimir atitudes semelhantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O empresário diz que estava apenas exercendo sua liberdade de expressão.