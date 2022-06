Presidentes de MDB, PSDB e Cidadania coordenarão campanha de Simone Tebet

O próximo passo será definir quais serão os coordenadores regionais, para dar capilaridade aos esforços

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Os presidentes nacionais do MDB, Baleia Rossi (SP), do PSDB, Bruno Araújo e o do Cidadania (SP), Roberto Freire, serão os coordenares gerais da campanha à Presidência da senadora Simone Tebet (MDB-MS). A decisão foi tomada nesta segunda-feira (20), em reunião em São Paulo.

MDB, Cidadania e PSDB vão dividir as tarefas operacionais da campanha. O próximo passo será definir quais serão os coordenadores regionais, para dar capilaridade aos esforços.

As estruturas de comunicação já começaram a ser integradas também, na tentativa de amplificar os trabalhos. Neste segunda, por exemplo, as redes sociais do PSDB já divulgaram a participação de Tebet no podcast do G1.

Ficou acertado também que as principais decisões, relacionadas à agenda, comunicação e à área jurídica, serão tomadas em conjunto, de forma colegiada.

Após longa negociação com partidos de centro, Tebet foi escolhida a pré-candidata de uma coligação com MDB, PSDB e Cidadania. O União Brasil, que participava das conversas, abandonou o grupo e lançou seu presidente, Luciano Bivar, à corrida pelo Palácio do Planalto.