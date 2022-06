Presidente do Supremo recebe senadores para reforçar diálogo

Foram tratados diversos temas como a competência das duas Casas, o papel das instituições, a importância do diálogo

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), esteve com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, junto a um grupo de 11 senadores, na manhã desta terça-feira (21).

O convite aos parlamentares foi realizado por Fux e o objetivo era agradecer a boa relação do Senado com o Supremo.

Foram tratados diversos temas como a competência das duas Casas, o papel das instituições, a importância do diálogo e da necessária harmonia e independência entre os Três Poderes.

Em entrevista à imprensa após a reunião, o senador Rodrigo Pacheco disse que o encontro foi bastante amistoso e que esse diálogo entre Legislativo e Judiciário é um símbolo da boa relação e harmonia entre o STF e o Senado da República.

Autoridades presentes na reunião:

Ministro Luiz Fux, presidente do STF

Rodrigo Pacheco (PSD/MG), presidente do Senado

Davi Alcolumbre (União Brasil/AP)

Flávio Bolsonaro (PL/RJ)

Nilda Gondim (MDB/PB)

Weverton Rocha (PDT/MA)

Izalci Lucas (PSDB/DF)

Nelsinho Trad (PSD/MS)

Paulo Rocha (PT/PA)

Álvaro Dias (Podemos/PR)

Marcelo Castro (MDB/PI)

Eduardo Gomes (PL/TO)

Eliane Nogueira (PP/PI)

*Com informações do Supremo Tribunal Federal