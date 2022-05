Presidente do SINDEPO se apresenta como única via dos policiais civis em 2022

Como único candidato à Federal da instituição, que costuma eleger muitos parlamentares, vai contar com a força de sua base

O delegado e presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do DF, Rafael Sampaio, lançará neste sábado(14) sua pré-candidatura a Deputado Federal. Sampaio vai disputar umas das oito cadeiras da Câmara dos Deputados destinadas aos candidatos do Distrito Federal pelo Partido Liberal(PL).

Apesar de iniciante na política, o delegado e pastor chega com o apoio do ex-governador Arruda. Rafael chegou a ser o braço direito de Flávia durante o tempo que ela estava no posto de ministra-chefe da Secretaria de Governo do Brasil. Rafael ficou conhecido como defensor intransigente da valorização dos policiais civis.

