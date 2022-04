Presidente do PSB é contra usar pesquisa como critério para escolha de candidatura

PT e PSB possuem candidatos próprios no Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Acre e São Paulo

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Embora o ex-governador Márcio França (PSB) tenha tratado do assunto diretamente com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a adoção de pesquisas como critério para definir candidatura nos estados onde há impasses não é consenso no PSB. O presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, é contra.

Siqueira tem defendido em conversas o critério político. Segundo ele, é preciso que o PT faça aceno a alguns candidatos para o PSB retribuir a outros. Com frequência, o ex-deputado Beto Albuquerque (PSB-RS) é citado como alguém que merece a preferência independente de pesquisa por já ter sido fiel ao PT, e ter sido preterido em outras escolhas.

PT e PSB possuem candidatos próprios no Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Acre e São Paulo, onde França e o ex-prefeito Fernando Haddad pretendem disputar o Palácio dos Bandeirantes.

A pesquisa divulgada nesta quinta-feira (7) Datafolha reforçou alguns dos principais argumentos usados pelo ex-governador Márcio França (PSB) para se manter na disputa ao Palácio dos Bandeirantes.

Ele obtém 23% entre os eleitores que avaliam o governo Jair Bolsonaro (PL) como ótimo ou bom, em empate técnico com o nome apoiado pelo presidente, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que marca 26%. Fernando Haddad (PT) tem 11%.

França tem defendido ser o candidato capaz de obter votos além do eleitorado da esquerda.