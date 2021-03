A expectativa de integrantes é a de que o impeachment do presidente seja o tema da reunião

Camilla Mattoso

Brasília, DF

O presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Felipe Santa Cruz, avisou conselheiros que deve convocar para a próxima terça-feira (9) uma sessão extraordinária do plenário da entidade para tratar de eventuais omissões do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na condução da pandemia de Covid-19.

A expectativa de integrantes é a de que o impeachment do presidente seja o tema da reunião.

“Após reflexão e conversas com alguns conselheiros penso que podemos antecipar esse debate convocando uma sessão extraordinária para tratar da pandemia. Estou indicando a manhã da terça-feira, 09/03, 9h. Peço que todos coloquem em suas agendas, saíra convocação”, escreveu Santa Cruz em um grupo de WhatsApp.

O plenário da OAB foi a instância da entidade que pediu o impeachment de Fernando Collor, Dilma Rousseff e Michel Temer.

