Presidente da AMB nega ter tratado de crise com STF em encontro com Bolsonaro

Após um encontro de meia hora com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Renata Gil, negou ter tratado com o chefe do Executivo sobre as tensões entre o governo federal e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Como mostrou mais cedo o Broadcast Político, a reunião teve duas pautas: campanha que incentiva mulheres vítimas de ameaças, abusos e violência a pedir ajuda por meio de um “X” vermelho na palma da mão, e a ação humanitária que acolheu no País juízas afegãs ameaçadas pelo Talibã.

“Eu vim agradecer porque foi através de iniciativa do presidente que a gente montou o plano, com a emissão dos vistos provisórios às juízas afegãs”, disse Renata Gil a jornalistas no Planalto.

Estadão Conteúdo