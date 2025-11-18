Prefeito do Rio chama chanceler alemão que criticou Belém de ‘nazista’ e ‘filhote de Hitler’

São Paulo, 18 – O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), reagiu com dureza às declarações do chanceler alemão, Friedrich Merz, que criticou a COP30 de Belém e fez comparações negativas entre Brasil e Alemanha durante discurso no Congresso Alemão do Comércio. Em publicação no X nesta terça-feira, 18, Paes chamou o premiê de “filhote de (Adolf) Hitler” e “nazista”.

“Como meus amigos Igor Normando e Helder Barbalho são muito educados, eu digo aqui o que eles pensaram: filhote de Hitler vagabundo, nazista”, escreveu o prefeito carioca, em referência ao prefeito de Belém e ao governador do Pará, ambos do MDB, que já haviam rebatido Merz, classificando-o como “arrogante” e “preconceituoso”.

O prefeito compartilhou um post da BBC Brasil, mas depois apagou o comentário original e escreveu: “Já dei minha desabafada de hoje. Fiquem tranquilos no Itamaraty. Viva a amizade Brasil e Alemanha que me emociona!”

As declarações de Merz ocorreram no último dia 13. Ao comentar sua passagem pela Cúpula dos Líderes, realizada em Belém antes da COP30, o chanceler afirmou que jornalistas alemães que o acompanhavam ficaram “felizes de ir embora” da cidade. “Perguntei a alguns jornalistas que estavam comigo no Brasil: ‘Quem de vocês gostaria de ficar aqui?’ Ninguém levantou a mão”, disse.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também respondeu ao premiê, mas de forma mais diplomática. Em discurso no interior do Tocantins, Lula afirmou que Merz “deveria ter aproveitado a cultura e a culinária paraense” e ironizou a comparação do chanceler.

“Ele deveria ter ido a um boteco no Pará, deveria ter dançado no Pará, deveria ter provado a culinária do Pará”, disse Lula. “Aí ele perceberia que Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferecem o Estado do Pará e Belém.”

Fundo Florestas Tropicais Para Sempre

Em Belém, o premiê alemão teve um encontro bilateral com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva no último dia 7

Após o encontro entre Lula e Merz, o governo da Alemanha disse que iria investir um montante “considerável” no Fundo Florestas Tropicais Para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), mas sem anunciar o valor, o que frustrou as expectativas de Lula. A iniciativa, que prevê criar um fundo para remunerar por hectares de floresta preservados, é a principal aposta do Brasil na Cúpula do Clima da ONU (COP30).

O primeiro-ministro alemão afirmou ser certo o aporte do país europeu no TFFF, mas destacou que a definição do valor depende de acordo com sua coalizão – o que não tem data para ocorrer. Merz disse em Belém que os políticos da coalizão ainda precisam entender melhor o funcionamento do TFFF.

Estadão Conteúdo