Posse terá presença de 30 chefes de Estado e de governo

As confirmações foram enviadas por embaixadas ao Itamaraty e informadas à equipe do gabinete de transição. Ambos são responsáveis pelo cerimonial

Os organizadores da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva informaram nesta quarta, 28, que, ao todo, 30 chefes de Estado e de governo assistirão à cerimônia no domingo, 1º, em Brasília.

As confirmações foram enviadas por embaixadas ao Itamaraty e informadas à equipe do gabinete de transição. Ambos são responsáveis pelo cerimonial.

A nova presidente do Peru, Dina Boluarte, que assumiu o país andino após tentativa de golpe de Estado do ex-presidente Pedro Castillo, foi a mais recente chefe de Estado a confirmar presença no evento. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, comunicou que será representado pela mulher, a primeira-dama Beatriz Gutiérrez Müller. Também confirmou presença o presidente do Togo, Faure Gnassingbé.

O gabinete de transição já havia anunciado os primeiros 17 países com chefes de Estado confirmados. Todos são presidentes, à exceção do rei da Espanha, Felipe VI, e agora da primeira-dama mexicana. Conforme a equipe de Lula, cerca de 120 países estarão representados no evento, com autoridades de todos os níveis.

Estadão conteúdo