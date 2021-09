Por 3 votos, Câmara derruba proposta de instituir quarentena eleitoral para juízes e militares

A medida havia sido incluída na reforma eleitoral da Câmara em reação à crescente militarização do governo Jair Bolsonaro

Ranier Bragon e Danielle Brant

FolhaPress

Devido à ausência de apenas três votos, o plenário da Câmara dos Deputados derrubou nesta quinta-feira (9) a proposta de estabelecer uma quarentena eleitoral de cinco anos para juízes, integrantes do Ministério Público e militares.



A medida havia sido incluída na reforma eleitoral da Câmara em reação à crescente militarização do governo Jair Bolsonaro. O centrão, que dá apoio ao governo, também visava atingir as eventuais aspirações políticas do ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro Sergio Moro. Após pressão inicial, a proposta já havia sido amenizada e a medida só entraria em vigor em 2026.



Nesta quinta, porém, durante a análise de uma emenda do PSL contra a medida, apenas 254 deputados votaram a favor da quarentena para juízes e integrantes do Ministério Público. Eram necessários ao menos 257 votos. Com isso, líderes partidários argumentaram que seria incoerente manter a restrição para militares ao mesmo tempo em que era liberada a candidaturas de magistrados.



Em votação posterior, a quarentena para militares foi retirada da proposta por 405 votos a 52. A restrição a policiais também deverá ser derrubada.