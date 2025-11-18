Pochmann faz 5ª troca por recém-concursado na comunicação do IBGE; sindicato repudia

Rio, 18 – A presidência de Marcio Pochmann no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) efetivou nesta terça-feira, 18, mais uma substituição de servidores em cargos de chefia na área de comunicação social por concursados recém-aprovados no último concurso público, que ingressaram no instituto apenas em julho de 2025 e ainda estão em estágio probatório. Já são cinco exonerações nesses mesmos moldes em apenas dois dias. A direção do instituto defende as mudanças como “necessárias” e alega que os novos servidores possuem “currículos de excelência”.

A executiva nacional do sindicato de trabalhadores do IBGE, a Assibge-SN, divulgou nota de repúdio nesta terça-feira afirmando que a medida corrobora o autoritarismo da atual gestão, desconsiderando protocolos institucionais e ignorando “o saber acumulado das áreas técnicas a respeito da condução dos trabalhos”.

“A ASSIBGE-SN não tolerará uma caça às bruxas instituída dentro dessas áreas. A troca de gerentes experientes por servidores recém-contratados em processo de formação, e sujeitos ao estágio probatório, quando podem ser demitidos mais facilmente, só corrobora a forma autoritária como vem sendo dirigido o órgão da magnitude do IBGE, com 89 anos de existência e com tantos serviços prestados à sociedade brasileira”, declarou o sindicato, em nota.

O supervisor de relacionamento com a imprensa Marcelo Benedicto Ferreira foi avisado nesta terça-feira através de um aplicativo de mensagens que foi exonerado e substituído por Rômulo de Carvalho Brito, empossado no instituto em julho.

As demais exonerações foram publicadas nesta última segunda-feira, 17, em comunicado da Presidência postado na intranet do IBGE. Na nota, a administração Pochmann anunciou que a gestão dos canais do IBGE nas redes sociais seria responsabilidade da Coordenação-Geral de Comunicação Social, tendo à frente os servidores Lorenzo Mello e Adriano Monteiro Marques de Souza em substituição a Diana Souza e Ana Laura Azevedo.

A Gerência de Comunicação Social da mesma coordenação passa a ser comandada pelos servidores Marcos Filipe da Silva Sousa e Sheila Machado de Assis Ferreira em substituição a Adriana Saraiva e Irene Cavaliere Gomes. Todos os quatro novos gerentes e o novo supervisor ingressaram no IBGE em julho de 2025.

A direção do IBGE confirmou à reportagem que estão ocorrendo mudanças em áreas técnicas “sempre que necessário”.

“As mudanças nas áreas técnicas do IBGE estão ocorrendo, sempre que necessário, com a garantia da permanência dos antigos gestores nas mesmas áreas que até então ocupavam os cargos, o que dá continuidade ao trabalho de qualidade. Não há novidade na trajetória da política de pessoal do IBGE em nomear servidores, inclusive novos que se encontram em estágio probatório, para ocupar cargos de gestão”, diz. “Isso tem ocorrido no interior da instituição devido à inédita recomposição da força de trabalho, após quase dez anos sem a realização de concursos no IBGE para servidores permanentes”, acrescenta.

“A utilização de novos quadros, quando acontece, decorre de profissionais selecionados com currículos de excelência e importante experiência acumulada em órgãos públicos e privados, num certame que foi o mais disputado da história do IBGE”, afirmou ainda a direção do IBGE, em resposta à Broadcast sobre as exonerações recentes.

Embates

A gestão de Marcio Pochmann tem sido marcada desde o início por diferentes embates com trabalhadores do instituto. No último dia 21 de outubro, dezenas de servidores participaram de um ato no Rio de Janeiro em protesto contra a mudança no estatuto proposta pela atual gestão. A manifestação foi convocada pelo sindicato nacional dos servidores do IBGE, o Assibge-SN. Os participantes carregaram faixas e cartazes contra a proposta do conselho diretor de um novo estatuto para o IBGE, alegando que as mudanças concentrariam mais poder na direção do órgão e resultariam em uma menor participação dos servidores.

A mudança no estatuto já tinha acarretado a divulgação de um documento de rejeição à proposta, assinado por mais de 70 gerentes e coordenadores da diretoria de Pesquisas do IBGE, entre eles os profissionais responsáveis pelas principais pesquisas e indicadores econômicos produzidos pelo órgão, como Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais; Adriana Beringuy, coordenadora de Pesquisas por Amostra de Domicílios; e Flávio Magheli, coordenador de Estatísticas Conjunturais em Empresas.

Estadão Conteúdo