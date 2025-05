Planalto informa agora que comitiva de Lula para funeral teve namorada de Barroso e tesoureira do PT

MARIANA BRASIL

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) levou para o funeral do papa Francisco, sem divulgar em lista oficial, a tesoureira do PT, Gleide Andrade, e Rita Nolasco, namorada do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso.

Além de não ter informado nomes na lista original, o Planalto do Planalto levou três dias para confirmar presença de integrantes não divulgados inicialmente.

Gilberto Carvalho, figura próxima de Lula e ex-chefe de seu gabinete, também foi outro nome que esteve na comitiva e não foi mencionado na lista original. Hoje, ele é Secretário Nacional de Economia Popular e Solidária do Ministério do Trabalho.

A tesoureira do PT também é namorada o deputado federal Jilmar Tatto (PT-SP), que não integrou o grupo. Os três nomes não constavam da lista oficial de quem integraria a comitiva divulgada na quinta-feira (24), véspera da viagem.

O Planalto levou três dias para responder à Folha sobre quais cônjuges de autoridades estiveram presentes na viagem e demais nomes que não haviam sido informados inicialmente.

Rita Nolasco é Procuradora Nacional da Fazenda e diretora da Escola da AGU (Advocacia-Geral da União) na 3ª Região. Ela e Barroso aparecem publicamente como casal desde 2024, em eventos oficiais.

O STF foi procurado para comentar a presença dela na comitiva mas não houve resposta.

A lista divulgada oficial incluía Barroso, os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), além de sete deputados e três senadores.

Os parlamentares do grupo que constavam na lista foram os senadores Renan Calheiros (MDB-AL), Leila Barros (PDT-DF) e Soraya Thronicke (Podemos-MS) e os deputados Deputado Luis Tibé (Avante-MG), Odair Cunha (PT-MG), deputado Padre João (PT-MG), Reimont (PT-RJ), Luiz Gastão (PSD-CE), Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) e Professora Goreth (PDT-AP).

Também integraram a comitiva quatro ministros: Mauro Vieira (Relações Exteriores), Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Macaé Evaristo (Direitos Humanos).

VEJA A COMITIVA FUNERAL DO PAPA DIVULGADA OFICIALMENTE

1. Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal;

2. Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores;

3. Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública;

4. Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário;

5. Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos;

6. Senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado;

7. Deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara;

8. Senador Renan Calheiros (MDB-AL);

9. Senadora Leila Barros (PDT-DF);

10. Senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS);

11. Deputado Luis Tibé (Avante-MG);

12. Deputado Odair Cunha (PT-MG);

13. Deputado Padre João (PT-MG);

14. Deputado Reimont (PT-RJ);

15. Deputado Luiz Gastão (PSD-CE);

16. Deputado Dagoberto Nogueira (PSDB-MS);

17. Deputada Professora Goreth (PDT-AP);

18. Celso Amorim, assessor especial do presidente da República