PL/Valdemar: Informo que Flávio é o nome indicado por Jair Bolsonaro para representar o partido

Brasília, 05 – O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, publicou na rede social X, nesta sexta-feira, 5, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) indicou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a eleição presidencial de 2026.

“Como presidente do PL, informo que o senador Flávio Bolsonaro é o nome indicado por Jair Bolsonaro para representar o partido na disputa presidencial”, escreveu, em nota oficial. “Flávio me disse que o nosso capitão confirmou sua pré-candidatura. Então, se Bolsonaro falou, está falado!”, continuou. Valdemar acrescentou: “Seguiremos juntos, trabalhando com responsabilidade e compromisso com o Brasil”.

Conforme mostrou o Estadão, nesta sexta-feira, 5, Flávio disse ao Partido Liberal e ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que a sua pré-candidatura à Presidência da República foi aceita pelo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O Estadão confirmou que Flávio conversou com Tarcísio nesta semana para tratar do assunto. Flávio também publicou na rede social X que o seu pai tomou a decisão de indicá-lo. A informação foi antecipada pelo portal Metrópoles.

Estadão Conteúdo