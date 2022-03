PL fará mutirão de filiações com presença de Bolsonaro

Segundo Capitão Augusto, será um ato simbólico de boas vindas, já que a formalização tem acontecido nos estados

Fábio Zanini

O PL fará nos próximos finais de semana mutirões de filiações em Brasília. Está prevista a participação do presidente Jair Bolsonaro, ele próprio um recém-filiado.

Segundo o vice-presidente da sigla, deputado Capitão Augusto (PL-SP), será um ato simbólico de boas vindas, já que a formalização tem acontecido nos estados. Servirá como aproximação e também para os candidatos recém-chegados terem contato e tirarem foto com Bolsonaro.

O primeiro ato será neste sábado (12). A depender do quórum e das agendas dos novos filiados, cerimônias semelhantes acontecerão nos próximos sábados, até o fechamento da janela partidária, em 2 de abril. Ao todo, o partido espera receber 25 deputados.

A preferência dos aliados do presidente ao partido comandado por Valdemar Costa Neto tem gerado atritos com as demais legendas da base. Há ameaça de ruptura com o Republicanos.

Segundo interlocutores, Bolsonaro está obcecado com a ideia de lançar candidatos com o mesmo número de urna que ele, 22 do PL, que também coincide com o ano em que busca sua recondução. Ele quer gerar uma “onda 22”.