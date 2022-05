PL de Bolsonaro declara apoio no Maranhão a candidato que busca aval de Lula

Weverton tem ainda outro bolsonarista em sua chapa. Há um entendimento com o PTB para indicar o senador Roberto Rocha

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O deputado federal Josimar do Maranhãozinho, presidente do PL no Maranhão, anunciou nesta terça-feira (24) apoio ao pré-candidato ao governo e senador, Weverton Rocha (PDT). O PL é o partido do presidente Jair Bolsonaro.

O partido de Weverton Rocha, o PDT, tem como pré-candidato à Presidência da República o ex-ministro Ciro Gomes e, ainda assim, briga para ter o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em seu palanque.

O PT, no entanto, priorizou um aceno ao PSB quando ainda negociava a indicação do ex-governador Geraldo Alckmin na chapa presidencial. Na época, aprovou o apoio ao governador Carlos Brandão, indicado pelo ex-governador Flávio Dino.

O anúncio foi feito em suas redes sociais. “Democraticamente houve o entendimento de que a composição seria com o grupo político do [senador] Weverton. Dessa forma, nos uniremos para a construção de um forte e sólido projeto”, escreveu.

Weverton tem ainda outro bolsonarista em sua chapa. Há um entendimento com o PTB para indicar o senador Roberto Rocha, candidato à reeleição no Senado.