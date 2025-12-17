PL conta com candidatura de Flávio Bolsonaro para impulsionar eleição de deputados e senadores

Folhapress

Thaísa Oliveira e Carolina Linhares

Integrantes do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), apostam na candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a presidente da República para impulsionar a eleição de deputados federais e senadores no ano que vem.

A leitura foi compartilhada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com presidentes dos diretórios estaduais do partido.

Segundo o relato de duas pessoas que acompanharam a reunião promovida por Flávio na semana passada, Valdemar afirmou que a bancada do PL no Congresso tende a crescer com um candidato próprio à Presidência e que isso estaria assustando as demais legendas da direita —como o PP, do senador Ciro Nogueira (PI), e o Republicanos, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Tarcísio é o preferido no centrão e no mercado financeiro para competir contra Lula. Nesta terça-feira (16), a Bolsa despencou em meio à circulação de dados de pesquisa Genial/Quaest que mostrou Lula na liderança e Flávio à frente do governador em cenário no qual os dois concorreriam —o senador ficou com 23% das intenções de voto, e Tarcísio, com 10%.

O PL tem hoje a maior bancada da Câmara e do Senado, com 87 deputados federais e 15 senadores. Na conta de integrantes da sigla, o número poderia chegar a 125 e 25, respectivamente, a partir das eleições de 2026.

A avaliação no PL é de que o nome de Flá vio nas urnas pode não só servir de chamariz para candidatos competitivos, mas também reduzir a confusão dos eleitores na hora da votação.

Parlamentares lembram, por exemplo, do drama enfrentado por Tarcísio em 2022, quando cerca de 1 em cada 10 votos no primeiro turno para o governo de São Paulo foram perdidos porque os eleitores digitaram o número do PL em vez do número do Republicanos, resultando em votos nulos.

Em conversa com jornalistas nesta segunda-feira (15), o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), disse que, de fato, uma candidatura presidencial de Tarcísio pelo Republicanos atrapalharia a chapa do PL nos estados.

“Ele sendo candidato no 10 [número do Republicanos], diminui voto de legenda para deputado federal. Isso atrapalha. Nós não podemos abrir mão do 22 [número do PL]”, afirmou o deputado federal.

“Qual foi o gesto de aproximação ao PL que o Tarcísio fez até hoje? É público que, em várias conversas, o [ex-]presidente Bolsonaro já solicitou ao Tarcísio vir para o PL, ele nunca vem. O [ex-]presidente já falou que, se não estiver no PL, ele não vai apoiar”, completou, acrescentando ser “pouco provável” que Bolsonaro desista de lançar o filho mais velho em prol de Tarcísio.

Apesar da pré-candidatura de Flávio, a eleição de senadores e deputados federais continua como prioridade para o PL.

Em diversas declarações públicas, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu foco em eleger o maior número possível de senadores para inverter o jogo de forças atual e conseguir aprovar o impeachment de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) —prerrogativa exclusiva do Senado.