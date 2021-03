PF dá sequência à operação que afastou Witzel do Governo do Rio

Nova fase mira desembargadores e empresários suspeitos de atuar no suposto esquema criminoso que ocorria no governo Witzel

A Polícia Federal realiza nesta terça-feira (2) a operação Mais Valia. Trata-se de um desdobramento da operação Tris in Idem, que afastou o governador Wilson Witzel do cargo, em agosto do ano passado.

Nesta nova fase da operação, os alvos são desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-RJ), além de empresários.

Agentes cumprem 11 mandados de prisão. Os nomes não haviam sido divulgados até a última atualização desta matéria.

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), desembargadores teriam recebido pagamentos indevidos. Em contrapartida, os magistrados teriam beneficiado integrantes do suposto esquema criminoso que ocorria no governo Witzel.

Aguarde mais informações