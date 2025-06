Petrobras quer mais influência na Braskem, mas sem reestatizar, diz Magda

NICOLA PAMPLONA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse nesta terça-feira (10) que a estatal tem interesse em ampliar sua participação na gestão da petroquímica Braskem, mas que não pensa em reestatizar a companhia.

A Braskem é alvo do interesse do empresário Nelson Tanure, que negocia a compra de fatia da Novonor (ex-Odebrecht), controladora da companhia com 50,1% do capital votante. A Petrobras tem 36% das ações com direito da voto.

Magda afirmou ver a Braskem como parte importante da estratégia do futuro da estatal, principalmente considerando um cenário de descarbonização, em que o petróleo será menos importante no transporte e mais na petroquímica.

As sócias anunciaram na semana passada um investimento de R$ 4,5 bilhões na ampliação de uma das fábricas da Braskem, em Duque de Caxias (RJ), que vai aproveitar oferta adicional de gás do pré-sal para ampliar sua produção de poletileno.

A presidente da Petrobras disse que o projeto é parte de um grande programa de integração da Braskem com a Refinaria de Duque de Caxias e o Complexo Boaventura, o antigo Comperj (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro), que vai consumir R$ 25 bilhões.

Os recursos serão investidos em uma refinaria e duas térmicas no Complexo Boaventura, em ampliações na Refinaria de Duque de Caxias e na fábrica da Braskem vizinha à refinaria.

A ampliação da fábrica da Braskem prevê aumento de 50% na capacidade de produção do polo gás-químico de Duque de Caxias, com a construção de um novo forno para processar o etano, uma molécula retirada do gás natural, ampliação da fábrica de polietileno e suprimento de água e energia, dentre outros.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, o presidente da Braskem, Roberto Ramos, diz não acreditar em guinada na estratégia com a possível mudança de controle da empresa. “Nelson Tanure disse numa entrevista que apoiava o processo de transformação pelo qual a companhia está passando.”

A Petrobras vem acompanhando há anos negociações da Novonor em busca de interessados por sua fatia na Braskem. Desde o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a empresa tem falado em ampliar presença na gestão mas sem o objetivo de reestatizar.

Nesta terça, Magda disse que a Petrobras tem o acordo de acionistas da empresa a seu favor. Ele dá à estatal direito de preferência sobre ofertas pela fatia da Novonor, que pode ser utilizado em negociações por maior participação na gestão.