Perfil da Câmara dos Deputados confunde presidente da Casa com Hugo Gloss em post sobre novo papa

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

O perfil oficial da Câmara dos Deputados cometeu um erro inusitado ao mencionar o nome do presidente da própria Casa em uma publicação no X (antigo Twitter) nesta quinta-feira (8). Ao parabenizar a escolha do novo papa Leão 14, a página marcou, por engano, o influenciador Hugo Gloss em vez do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB).

Hugo Gloss é jornalista e criador de conteúdo voltado ao universo das celebridades, com 21,5 milhões de seguidores no Instagram.

Logo após o equívoco, a publicação foi apagada e substituída por uma nova, com o nome correto do presidente da Câmara. No entanto, prints da postagem original circularam rapidamente pelas redes sociais e em aplicativos de mensagens como o WhatsApp.

O próprio Hugo Motta comentou a situação com bom humor em um vídeo. “Acho que vocês viram aí que um funcionário lá da área de comunicação da Câmara acabou me confundindo com o meu xará, o Hugo Gloss, que é muito mais popular do que eu”, disse

Em relação à nomeação do novo papa, o deputado Hugo Motta então declarou esperar que o cardeal americano-peruano Robert Francis Prevost, agora Papa Leão 14, dê continuidade ao legado do argentino Jorge Bergoglio, o Papa Francisco. “Ele tem a missão de ampliar a conciliação. Todos nós, seguidores da fé cristã, desejamos muita sabedoria, fé e energia para o novo pontífice”, afirmou Motta.