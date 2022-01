Perfil da Câmara curte post sobre morte de Olavo, e Eduardo Bolsonaro pede apuração

Publicada pelo perfil RealMorte, que se propõe a fazer humor ao tratar de temas mórbidos, a mensagem dizia “Olavo de Carvalho Check”

Fábio Zanini

O perfil da Câmara dos Deputados curtiu uma mensagem nas redes sociais que mencionava a morte do escritor Olavo de Carvalho.

Publicada pelo perfil RealMorte, que se propõe a fazer humor ao tratar de temas mórbidos, a mensagem dizia “Olavo de Carvalho Check”. A página divulga essa mensagem sempre que uma pessoa conhecida publicamente morre.

Em nota, a equipe de comunicação da Câmara pediu desculpas pelo que chamou de erro administrativo. “Ao acompanhar as notícias do falecimento do Dr Olavo de Carvalho houve equivocadamente uma interação”, diz o texto.

“Detectado às 8h11, o erro foi imediatamente corrigido. Reiteramos nossos sentimentos à família e sinceras desculpas, não somente como empatia humanitária, mas especialmente respeitosa ao Dr. Olavo de Carvalho. Reafirmamos nossa missão como veículo institucional, representativo, plural e de interesse público. Continuaremos buscando melhorar nossos processos para evitar erros”, conclui.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro (PL), disse que o post debochava da morte de Olavo e que tomaria as “providências administrativas” para averiguar o caso.