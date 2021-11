Para Bolsonaro, Brasil ‘está indo muito bem’ em Glasgow na COP-26

“Estamos indo muito bem lá em Glasgow, como fomos na Itália”, disse Bolsonaro durante evento em Ponta Grossa (PR)

Sem detalhar quais seriam as conquistas práticas, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta sexta-feira que o Brasil “está indo muito bem” em Glasgow, onde acontece a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-26).

“Estamos indo muito bem lá em Glasgow, como fomos na Itália”, disse Bolsonaro durante evento em Ponta Grossa (PR).

No último fim de semana, o presidente esteve em Roma para a cúpula do G20. Contudo, o evento foi marcado pelo isolamento do Brasil frente a outras nações.

Bolsonaro escolheu não ir à COP-26, evento em que se reúnem os mais importantes líderes globais para discutir as mudanças climáticas, e delegou a chefia da comitiva brasileira ao ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.

‘Meia dúzia de hidrelétricas’

O presidente disse ainda ser possível construir “meia dúzia de hidrelétricas” no Vale do Rio Cotingo, que fica na região amazônica, e minimizou o impacto socioambiental da construção. “Se fizer hidrelétricas, vai ter energia para Norte e Nordeste. Por que não fazemos hidrelétricas? Porque é reserva indígena”, declarou.

E acrescentou: “Ninguém quer destruir o meio ambiente, mas entre uma perereca e a nossa vida, ficamos com a nossa vida.”

Solução para crise hídrica

De acordo com Bolsonaro, as construções poderiam ser uma solução para a crise hídrica pela qual passa o Brasil. “A gente não precisaria viver essa crise pedindo a Deus para chover”, disse. No entanto, a crise hídrica passa pela falta de chuvas, e não de reservatórios, que estão em níveis baixos. “Belo Monte não serve para nada”, acrescentou o presidente.

Nióbio

Tema caro ao chefe do Executivo, a exploração de nióbio foi mais uma vez tema de seu discurso. De acordo com o presidente, ele sugeriu ao BNDES a compra de ações de minas do metal.

ICMS

Em outra insistência de retórica, Bolsonaro ainda voltou a pedir aos governadores a redução do ICMS do combustível e do gás de cozinha. “Não criem vale-gás, tirem o imposto do gás”, disse o presidente.

Estadão Conteúdo