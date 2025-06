Pai de brasileiro detido nos EUA relata ligação de governadora e diz que filho está em situação crítica

JULIA CHAIB

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS)

A governadora de Massachusetts, a democrata Maura Healey, telefonou nesta quarta-feira (4) para a família de Marcelo Gomes, 18, para oferecer apoio, disse à Folha de S.Paulo João Paulo Gomes Pereira, pai do estudante detido pelo serviço de imigração no último final de semana em Milford, nos Estados Unidos.

“Ela mesma ligou para nós e disse que podemos contar com ela no que a gente precisar. Ela pediu desculpas pelo ocorrido e disse que está orando para que o Marcelo saia logo”, disse Pereira à reportagem.

O estudante tem audiência na Justiça nesta quinta-feira (5), ocasião em que pode ser liberado, como espera a família.

Segundo Pereira, o filho está em condições críticas no centro de detenção provisória de Burlington. Marcelo relatou à advogada da família que não tem chuveiro e que o banheiro do local não tem portas.

“Eu acho que ele está esses dias todos sem banho, compartilhando o local com homens de 30, 35 anos”, diz Pereira.

À Folha,ele relatou que ficou sem chão ao saber da prisão do filho mais velho no último sábado (31). Marcelo dirigia para um treino de vôlei em Milford, no estado de Massachusetts.

A prisão do rapaz, estudante do ensino médio da Milford High School, gerou comoção na cidade. Moradores fizeram um protesto no domingo (1º), e a governadora Maura Healey fez ao ICE, serviço de imigração dos EUA, uma cobrança por explicações.

Healey também gravou um vídeo nesta terça, publicado nas suas redes sociais, na qual faz um apelo aos agentes de imigração pela soltura de Marcelo.

Há previsão de protestos também nesta quinta, em período próximo à audiência que o rapaz terá com um juiz.

Marcelo está nos EUA desde os seis anos de idade e mora com os pais e os dois irmãos mais novos, de 7 e 9 anos, já nascidos nos EUA

A família mudou-se há 12 anos para o país. Segundo o pai do estudante, ele a mulher viajaram a princípio para os Estados Unidos para visitar parentes residentes no país. Alguns meses depois, os pais conseguiram vistos de estudantes, mas, quando os documentos expiraram, eles optaram por permanecer no país, mesmo em situação irregular.

A prisão de Marcelo faz parte de uma ofensiva de Donald Trump para promover a maior deportação de imigrantes em situação irregular da história dos EUA.