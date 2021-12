Pacheco e Lira decidem fatiar PEC dos Precatórios

A proposta teve sua votação concluída no Senado na quinta-feira (2), mas os parlamentares alteraram o texto e por isso a proposta vai precisar tramitar novamente na Câmara dos Deputados

RENATO MACHADO, DANIELLE BRANT E THIAGO RESENDE

A cúpula do Congresso fechou um acordo na noite desta terça-feira (7) para fatiar a PEC (proposta de emenda à Constituição) dos Precatórios e votar as mudanças feitas pelos senadores na próxima terça-feira (14), aproveitando um texto que já tramitou por comissões na Câmara dos Deputados e que pode ser levado direto ao plenário.

A promulgação das partes comuns deve ocorrer nesta quarta-feira (8). A proposta, que possibilita ao governo federal pagar ainda em dezembro o Auxílio Emergencial de R$ 400, abre um espaço de R$ 106,1 bilhões no Orçamento de 2022, dos quais R$ 51,1 bilhões serão destinados à ampliação do programa social.

O acordo prevê que o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), promulgue as partes aprovadas em comum na Câmara e no Senado. As “amarras” incluídas pelo Senado para evitar dar carta-branca ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) para gastar livremente o espaço que será aberto no orçamento serão anexadas a uma PEC de 2012.

Essa PEC já passou por comissões na Câmara e pode ser levada diretamente ao plenário, o que, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), deve ocorrer na próxima terça.

O acordo foi anunciado após reunião na residência oficial da Câmara, que envolveu Lira, Pacheco e líderes das duas Casas.

Segundo Pacheco, os pontos comuns garantem espaço fiscal de mais de R$ 60 bilhões. “Ao se promulgar a parte comum da PEC amanhã [quarta] e tendo o compromisso da Câmara de apreciar as alterações na terça-feira, eu considero que está resolvido”, afirmou o presidente do Senado. “A decisão consensuada é de promulgar o texto comum e todo o texto divergente, com inovações de texto que o Senado colocou. Iremos apensar a uma PEC pronta para o plenário, e arrumarmos”, afirmou Lira.

Na semana passada, Lira já havia dito que as alterações promovidas pelos senadores tramitariam na Câmara apenas no próximo ano.

Após ter passado com relativa celeridade na Câmara dos Deputados, a proposta enfrentou resistência dos senadores. O principal motivo era a relutância em abrir um espaço de R$ 106 bilhões no orçamento para o governo Bolsonaro em um ano eleitoral, sem a garantia que os recursos seriam usados para os fins propostos pela PEC.

O governo obteve sucesso em manter os pontos essenciais da proposta, em particular o espaço aberto no orçamento. Por outro lado, precisou ceder em algumas questões para conseguir a aprovação da matéria.

A PEC dos Precatórios é hoje a principal pauta de interesse de Bolsonaro no Congresso. O objetivo é autorizar o governo a gastar mais e viabilizar a promessa de elevar o valor do Auxílio Brasil numa tentativa de dar impulso a Bolsonaro na campanha à reeleição em 2022.

A PEC tem dois pilares. Uma medida permite um drible no teto de gastos, fazendo um novo cálculo retroativo desse limite. A outra medida cria um valor máximo para o pagamento dos precatórios -as dívidas que não entrarem nessa lista serão adiadas e quitadas em anos posteriores.

No Senado, o governo recuou e atendeu os últimos quatro pontos que foram demandados. Aceitou que o limite para o pagamento de precatórios tenha validade até 2026, e não até 2036 como previa a versão anterior.

Ao reduzir em dez anos o prazo de vigência, a nova versão da PEC não altera os efeitos da proposta no Orçamento de 2022. Senadores temem que a criação de um teto de pagamento de precatórios vire uma “bola de neve” e a União passe a acumular uma dívida muito grande no futuro. Por isso, pediram para diminuir o prazo dessa medida.

Para conseguir apoio à PEC no Senado, o governo apresentou seis versões do texto. Em outra mudança anunciada nesta quinta, o governo também aceitou deixar claro que o aumento de gastos em 2022, a partir da aprovação da PEC, será vinculado a despesas obrigatórias, à área social e à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos.

O texto também prevê um mecanismo de vinculação dos gastos que deixarão de ser pagos em precatórios para bancar despesas com o programa social e na área de seguridade social, como aposentadorias, entre 2023 e 2026.