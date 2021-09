Oswaldo Eustáquio se diz pré-candidato ao Senado em 2022

Eustáquio se colocou à disposição para ser submetido a exames psiquiátricos para comprovar que não está “maluco”

O jornalista bolsonarista Oswaldo Eustáquio disse nesta terça-feira (14) que será pré-candidato a senador nas eleições de 2022. Eustáquio teve prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e está foragido no México desde o dia 24 de agosto.

A declaração foi dada ao Blog do Esmael. Eustáquio disse que defende harmonia entre poderes, embora critique o Judiciário em transmissões ao vivo. O bolsonarista disse ainda que teria invadido a sede do STF, em Brasília, caso quisesse. “Mas esse não era o objetivo”.

Eustáquio se colocou à disposição para ser submetido a exames psiquiátricos para comprovar que não está “maluco”. O jornalista disse também acreditar que o presidente Jair Bolsonaro vencerá as eleições de 2022 com 70% dos votos válidos.

Eustáquio está no México ao lado do caminhoneiro Zé Trovão, que ganhou notoriedade após gravar vídeos ameaçando o STF e convocando pessoas para manifestações pró-Bolsonaro. Também foragido desde agosto, Trovão chegou a dizer que se entregaria no dia 7 de setembro em meio aos atos antidemocráticos, mas não o fez.