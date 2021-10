Oposição decide ser contra PEC dos Precatórios, e governo já não conta mais com votação nesta terça

O governo captou a resistência na Casa já não conta mais com a votação da proposta nesta terça. O texto foi aprovado na Câmara semana passada

Camila Mattoso

BRASÍLIA, DF

Os partidos de oposição na Câmara dos Deputados reuniram-se nesta terça-feira (26) e decidiram que vão ser contra a PEC dos Precatórios, que abre espaço para que o governo viabilize o pagamento de R$ 400 de Auxílio Brasil. O governo captou a resistência na Casa e também já não conta mais com a votação da proposta nesta terça. O texto foi aprovado em comissão na Câmara na semana passada.



“A oposição de conjunto votará contra”, afirmou à reportagem a líder do PSOL, Talíria Petrone (RJ). Nesta segunda (25), o Painel, da Folha de S.Paulo, mostrou que há resistência à PEC no Senado. Políticos avaliam que a reação negativa do mercado ao texto, que viu na ideia uma burla ao ajuste fiscal, mudou o cenário, que antes era positivo para a PEC.